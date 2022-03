TotalEnergies: profite d'une analyse favorable

(Crédits photo : TotalEnergies - )

(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée en hausse de près de 1%. Oddo estime que TotalEnergies est le titre le plus attractif du secteur avec un objectif de 60 E.



L'AIE a publié un rapport dans lequel elle propose une batterie de solution pour réduire la dépendance au gaz Russe dans les plus brefs délais possibles.



Oddo indique que ces solutions devraient permettre de réduire la dépendance d'un tiers voir de moitié d'ici à 2030, mais cela ne sera pas simple. Pour réduire cette dépendance, l'AIE propose une batterie de dix mesures.



Voici les principales propositions : ne plus renouveler les contrats gaziers avec la Russie. 15 bcm arrivent à échéance en 2022 (12%) et 40 bcm d'ici 2030. Augmenter les approvisionnements en provenance d'autres pays comme la Norvège et l'Azerbaïdjan. Augmenter les capacités de stockage avec des obligations de niveau de stocks minimum à 90%. Accélérer le déploiement des renouvelables en facilitant la délivrance des permis. Maximiser la production à partir des sources de bioénergie et nucléaire. Mettre en place des plafonds sur les profits des utilities pour limiter la hausse des tarifs...



' Sur le marché spot le GNL traite actuellement à 43.6 $/Mbtu pour le JKM contre 11 $/b en moyenne historiquement ce qui devrait profiter à Shell et TotalEnergies respectivement premier et deuxième producteur mondiaux ' rajoute Oddo.