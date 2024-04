TotalEnergies : principaux indicateurs du premier trimestre 2024

En savoir plus sur le secteur "pétrole et parapétrolier"

Compte tenu de la faible volatilité au premier trimestre 2024, les résultats des activités de négoce pétrole et GNL sont attendus dans la moyenne historique.

(AOF) - TotalEnergies a publié ses principaux indicateurs pour le premier trimestre 2024. La production d'hydrocarbures est attendue stable, supérieure à 2,45 millions de barils équivalent pétrole par jour, malgré la cession des actifs canadiens effective au cours du quatrième trimestre 2023, portée par la hausse de la production GNL et les démarrages de Mero 2 au Brésil et d'Akpo West au Nigéria. Les résultats d'Integrated Power sont attendus en hausse grâce à la croissance de l'activité.

