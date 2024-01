Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: principaux indicateurs du 4ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 16/01/2024 à 08:51









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce ses principaux indicateurs sur le 4ème trimestre 2023.



La production d'hydrocarbures est attendue aux environs de 2,45 Mbep/j (comme indiquée fin octobre), bénéficiant de la croissance des productions de GNL, compensant partiellement la cession des actifs dans les sables bitumineux au Canada.



Les résultats de Integrated Power sont prévus au-dessus de 500 M$, le cash-flow du quatrième trimestre bénéficiant en outre de distribution de dividendes de sociétés mises en équivalence.



Les résultats de l'Aval sont impactés par la baisse des marges de raffinage ainsi que par la faiblesse de la demande pétrochimique en Europe.



A partir du 1er trimestre 2024, TotalEnergies introduira un nouvel indicateur de marché pour le raffinage européen, ' Indicateur de marge de raffinage européen ', qui remplacera la ' Marge sur coûts variables, raffinage Europe '.





