TotalEnergies présente sa stratégie et ses perspectives information fournie par Cercle Finance • 27/09/2023 à 15:18

(CercleFinance.com) - Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies, et les membres du Comité Exécutif présentent aujourd'hui à New York la stratégie et les perspectives de la Compagnie.



TotalEnergies prévoit d'augmenter sa production d'hydrocarbures de 2 à 3% par an sur les cinq prochaines années.



La Compagnie va en effet développer son pipeline de projets GNL (Qatar North Field Expansion, Papua LNG, ECA LNG et Rio Grande aux Etats-Unis, Mozambique LNG) et renforcer sa position de leader de la regazéification en Europe et de premier exportateur de GNL aux Etats-Unis.



Les business Oil & Gas devraient aussi générer plus de 3 milliards de dollars de cash-flow structurel additionnels en 2028 par rapport à 2023 à prix constants.



' TotalEnergies entend répliquer son modèle intégré Oil & Gas sur la chaine de valeur de l'électricité afin d'atteindre une rentabilité (ROACE) de l'ordre de 12% pour le secteur Integrated Power, équivalente à la rentabilité de ses activités Oil & Gas à 60 $/b et donc supérieure au modèle traditionnel des Utilities ' indique le groupe.



' La Compagnie prévoit d'augmenter sa production d'électricité à plus de 100 TWh d'ici 2030 en investissant 4 milliards de dollars par an ; la génération de cash-flow de ce secteur sera de l'ordre de 2 milliards de dollars en 2023 et de plus de 4 milliards de dollars en 2028, le secteur Integrated Power devenant net cash positif à cet horizon ' rajoute la direction.