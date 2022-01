TotalEnergies : première opération de soutage de GNL d’un porte-conteneurs à Marseille

(AOF) - TotalEnergies et son partenaire CMA CGM ont réalisé la première opération de soutage de gaz naturel liquéfié (GNL) d'un navire vers un porte-conteneurs dans le Port de Marseille Fos. Le CMA CGM BALI, porte-conteneurs de 15 000 EVP (Equivalent Vingt Pieds1) propulsé au GNL, est déployé sur la ligne MEX 1 qui relie l'Asie au sud de l'Europe.

Il a été avitaillé par le Gas Vitality de TotalEnergies, premier navire avitailleur en gaz naturel liquéfié basé en France, avec environ 6 000 m3 de GNL, au moyen d'un transfert de navire à navire au terminal à conteneurs Eurofos, tandis qu'il effectuait simultanément les opérations de chargement et de déchargement des conteneurs.

Le Gas Vitality est le deuxième navire avitailleur en gaz naturel liquéfié affrété par TotalEnergies et appartenant à Mitsui O.S.K. Lines, Ltd (MOL).

Atteindre la neutralité carbone

En 2021 les compagnies pétrolières consacreront 4% de leurs dépenses aux énergies décarbonées, contre seulement 1% en 2020. Ces investissements restent néanmoins largement insuffisants pour lutter contre le changement climatique, prévient l'Agence internationale de l'énergie. Ils demeurent très inégaux selon les acteurs. Total va investir 3 milliards de dollars dans les énergies décarbonées et la génération d'électricité cette année, soit plus de 20% de ses dépenses. Le groupe prévoit une proportion d'au moins 15% en moyenne d'ici à 2025. Cette part est bien moindre pour les américains Exxon et Chevron ou pour les compagnies nationales des pays producteurs comme le saoudien Aramco, le russe Gazprom ou le brésilien Petrobras. Quant à Shell, la justice néerlandaise l'a récemment condamné à réduire ses émissions de 45% d'ici à 2030.