Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: PPA pour Total Eren en Indonésie information fournie par Cercle Finance • 04/05/2023 à 13:42









(CercleFinance.com) - Total Eren, société dont TotalEnergies est actionnaire, indique avoir signé un accord de vente d'électricité (PPA) en Indonésie, pour la construction d'une centrale éolienne de 70 MW équipée d'un système de stockage par batterie, dans le sud de Kalimantan.



La construction du projet éolien de Tanah Laut devrait débuter en 2024, pour une mise en service en 2025. Il renforcera l'approvisionnement en électricité de l'île de Kalimantan et augmentera la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique indonésien.



Le développement de ce projet a fait l'objet d'un appel d'offre compétitif, à l'issue duquel PLN a confirmé l'attribution du projet au consortium composé de Total Eren et Adaro Power. Afin d'élargir son portefeuille, PLN a chargé PJBI de participer à son développement.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +0.44%