TotalEnergies: poursuit sa transformation numérique

(CercleFinance.com) - TotalEnergies indique poursuivre sa transformation numérique en déployant Copilot pour Microsoft 365, auprès de ses collaborateurs, soit un assistant d'intelligence artificielle générative développé par Microsoft.



A la clé : une efficacité opérationnelle renforcée et un plus grand confort d'utilisation.



TotalEnergies va également mettre à disposition de ses équipes des licencesMicrosoft Power Platform, un service de développement applicatif ' low code-no code ' leur permettant de créer en toute autonomie des applications digitales qui transforment leurs idées en réalité.



Parallèlement au déploiement de ces outils, TotalEnergies met en oeuvre un programme d'accompagnement et de montée en compétences de ses collaborateurs afin de les aider à les utiliser et à en tirer le meilleur parti.









