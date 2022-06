Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies : plafonne sous 56E, soutien vers 52,4E information fournie par Cercle Finance • 02/06/2022 à 09:24









(CercleFinance.com) - TotalEnergies plafonne sous 56E : le franchissement de la résistance majeure des 54E du 3/10/2018 laissait espérer un test des 60E mais cela ressemble à un faux départ et le cours retombe vers 53,5E.

Le titre semble voué à revenir chercher du soutien vers 52,4E, l'ex-zénith du 9 février dernier.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris -1.22%