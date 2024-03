Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: parts acquises dans un bloc en Afrique du Sud information fournie par Cercle Finance • 06/03/2024 à 09:08









(CercleFinance.com) - TotalEnergies indique avoir signé, conjointement avec son partenaire QatarEnergy, un accord portant sur l'acquisition de participations dans le bloc 3B/4B, au large de l'Afrique du Sud, auprès d'Africa Oil South Africa, Azinam et Ricocure.



Après clôture de cette transaction, qui reste soumise à l'approbation des autorités concernées, le groupe français détiendra un intérêt de 33% dans le permis 3B/4B et le rôle d'opérateur, et QatarEnergy possèdera un intérêt de 24%.



Situé dans le prolifique bassin d'Orange, à 200 km au large de la côte occidentale de l'Afrique du Sud, le bloc 3B/4B s'étend sur 17.581 km2. Il jouxte le bloc DWOB, opéré par TotalEnergies (50%) aux côtés de QatarEnergy (30%) et de Sezigyn (20%).





