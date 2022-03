Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: participation au fonds TAFF2 en Asie information fournie par Cercle Finance • 03/03/2022 à 09:03









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce sa participation à hauteur de 50 millions de dollars au fonds Tropical Asia Forest Fund 2 (TAFF2) géré par la société New Forests, dont l'objectif est d'investir dans des projets de plantations certifiées et de conservation de forêts primaires en Asie du Sud-Est.



L'investissement du géant énergétique français va contribuer significativement à l'objectif de ce fonds de constituer un portefeuille diversifié de six à huit actifs forestiers pour un investissement total de 300 millions de dollars.



L'acquisition, le développement et la gestion durable de ces actifs forestiers permettront à TAFF 2 de contribuer directement à diverses filières économiques comme le bois d'oeuvre, le caoutchouc, les crédits carbone avec co-bénéfices, en renforçant les chaînes de valeur locales.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +1.41%