TotalEnergies: partenariat renouvelé avec l'ACO

(CercleFinance.com) - TotalEnergies fait part du renouvellement de son partenariat avec l'Automobile Club de l'Ouest (ACO) et Le Mans Endurance Management (LMEM) pour une durée de cinq ans, jusqu'en 2028, partenariat par lequel il aidera l'ACO dans sa transition énergétique.



Dans le cadre de ce partenariat, il accompagnera notamment l'ACO sur la réalisation d'un audit énergétique de ses infrastructures, sur l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques et sur la solarisation de ses bâtiments ou de ses parkings.



A travers ce partenariat, TotalEnergies poursuit également son engagement de longue date dans les compétitions d'endurance en proposant des carburants alternatifs au fossile comme les biocarburants ou l'hydrogène.





