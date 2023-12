Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: partenariat de trois ans avec la LNR information fournie par Cercle Finance • 20/12/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce la conclusion d'un partenariat de trois ans avec la Ligue Nationale de Rugby (LNR) jusqu'à la saison 2025-26. Le groupe devient ainsi partenaire officiel du TOP 14 et soutiendra le développement de la PRO D2.



En tant que partenaire officiel, il apparaitra via des supports officiels sur les 30 terrains professionnels de l'Hexagone au cours des matchs de TOP 14 et de PRO D2. Il accompagnera également la LNR lors des phases finales des deux championnats.



TotalEnergies reste par ailleurs le partenaire majeur de la Section Paloise Béarn Pyrénées, avec laquelle la compagnie a annoncé la semaine dernière élargir son action en soutenant également Lons Section Paloise Rugby Féminin.





