Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: partenariat avec SINOPEC pour le SAF information fournie par Cercle Finance • 26/03/2024 à 08:55









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce avoir conclu un protocole d'accord avec China Petroleum and Chemical Corporation (SINOPEC) pour développer conjointement une unité de production de carburant aérien durable (SAF) au sein d'une raffinerie de SINOPEC en Chine.



L'unité envisagée, codétenue par les deux groupes, aura la capacité de produire 230.000 tonnes de SAF par an et traitera des déchets ou des résidus locaux issus de l'économie circulaire (huiles de cuisson usagées et graisses animales).



SINOPEC fournira sa propre technologie de production de SAF, appelée SRJET, tandis que TotalEnergies apportera son expérience et son expertise dans les domaines techniques et opérationnels, ainsi que dans la distribution.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris -0.35%