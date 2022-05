Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: partenariat avec Ørsted pour les Pays-Bas information fournie par Cercle Finance • 13/05/2022 à 15:58









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce s'associer à Ørsted pour répondre aux appels d'offres éolien offshore de la zone 'Holland Coast West' aux Pays-Bas, avec pour objectif de parvenir à un impact net positif sur la biodiversité et le système énergétique néerlandais.



Les deux sites concernés sont situés à 53 kilomètres des côtes néerlandaises et ont une capacité cumulée de près de 1,5 gigawatt (GW). Le nom des lauréats de l'appel d'offres devrait être annoncé par le gouvernement néerlandais à l'automne 2022.



Dans le cadre de ce partenariat, TotalEnergies déploiera son expertise dans les opérations offshore et assurera la stabilité du réseau électrique néerlandais 'tout en inscrivant le développement durable dans toutes ses dimensions au coeur de ses projets et opérations'.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +3.67%