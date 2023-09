Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: partenariat avec European Energy information fournie par Cercle Finance • 20/09/2023 à 10:46









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce avoir convenu avec European Energy de développer, de construire et d'exploiter conjointement, dans le cadre d'une coentreprise 65/35, au moins 4 GW de projets d'énergies renouvelables terrestres dans plusieurs zones géographiques.



Dans ce partenariat, TotalEnergies apportera son expérience de la construction et de l'exploitation de projets à grande échelle, associée à sa capacité à commercialiser sa production dans des marchés libéralisés, ainsi que sa solidité financière.



De son côté, European Energy a fait ses preuves en matière de développement de projets greenfield et d'engagement avec les parties prenantes. Cet accord reste soumis à l'obtention des approbations règlementaires des autorités compétentes.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris -0.13%