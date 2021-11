Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies : partenariat avec Daimler pour l'hydrogène information fournie par Cercle Finance • 10/11/2021 à 09:17









(CercleFinance.com) - TotalEnergies et Daimler Truck annoncent avoir signé un accord de collaboration pour démontrer l'attrait et l'efficacité du transport routier alimenté à l'hydrogène propre et jouer un rôle moteur dans le déploiement de l'infrastructure hydrogène pour le transport routier. Cette collaboration couvre entre autres l'approvisionnement en hydrogène et la logistique, la distribution d'hydrogène au sein de stations-service, le développement de camions à hydrogène et la constitution d'une base de clients. TotalEnergies ambitionne notamment d'exploiter d'ici à 2030 jusqu'à 150 stations hydrogène en Allemagne, au Benelux et en France. Daimler Truck fournira par ailleurs des camions à pile à combustible à hydrogène à ses clients en France et au Benelux d'ici 2025.

Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +0.95%