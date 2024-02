Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: partenariat avec Airbus pour le SAF information fournie par Cercle Finance • 21/02/2024 à 12:02









(CercleFinance.com) - Airbus et TotalEnergies annoncent avoir signé un partenariat stratégique pour répondre aux enjeux de la décarbonation du secteur aérien grâce aux carburants aériens durables (SAF), en ligne avec l'ambition de neutralité nette carbone du transport aérien d'ici 2050.



Le partenariat concerne l'approvisionnement d'Airbus en SAF par TotalEnergies pour plus de la moitié de ses besoins en Europe, ainsi qu'un programme de Recherche & Innovation visant à développer des carburants 100% durables.



'L'impact de la composition de ces carburants durables sur la réduction des émissions de CO2 et des effets non-CO2 tels que les traînées de condensation, sera également étudié', précisent les deux groupes.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +0.51%