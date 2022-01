Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: opération de soutage en GNL à Marseille information fournie par Cercle Finance • 24/01/2022 à 10:50









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce avoir réalisé avec son partenaire, le transporteur maritime CMA CGM, la première opération de soutage de gaz naturel liquéfié (GNL) d'un navire vers un porte-conteneurs dans le Port de Marseille Fos.



Le porte-conteneurs CMA CGM BALI, propulsé au GNL, est déployé sur la ligne MEX 1 qui relie l'Asie au sud de l'Europe. Il a été avitaillé par le Gas Vitality de TotalEnergies, premier navire avitailleur en GNL basé en France, avec environ 6.000 m3 de GNL.



Cet avitaillement a été réalisé au moyen d'un transfert de navire à navire au terminal à conteneurs Eurofos, tandis que le porte-conteneurs effectuait simultanément les opérations de chargement et de déchargement des conteneurs.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris -0.07%