TotalEnergies: opération d'accueil des lycéens

(CercleFinance.com) - En réponse à l'initiative 'Mon stage de seconde' lancée par le gouvernement, TotalEnergies indique accueillir cette année près de 1.000 jeunes en classe de seconde générale et technologique sur l'ensemble de ses sites en France.



La compagnie énergétique s'est fixée comme objectifs d'accueillir deux-tiers d'élèves issus de lycées situés dans des quartiers prioritaires ou à proximité de ses sites, et la moitié des lycéens dans ses sites situés en dehors de la région parisienne.



Cette initiative s'inscrit dans la continuité de l'accueil de plus de 500 collégiens l'année dernière, près de 800 stagiaires et plus de 2.400 alternants en 2023, 'témoignant du rôle actif de la compagnie dans le soutien à leur l'insertion professionnelle'.





