TotalEnergies: offre inédite pour les clients français

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce lancer une offre inédite à destination de ses clients d'électricité et de gaz en France.



À partir du 2 septembre, les clients bénéficieront d'un prix plafonné à 1,94 E/L sur les carburants dans les stations TotalEnergies, au lieu de 1,99 E/L.



Cette offre, disponible pour plus de 1000 stations, vise à renforcer le pouvoir d'achat des clients en exploitant la présence multi-énergies de TotalEnergies. Les clients doivent simplement activer l'avantage via l'application mobile pour en bénéficier.



L'offre s'étend également aux nouveaux abonnés d'électricité et de gaz de TotalEnergies.







Valeurs associées TOTALENERGIES 62,82 EUR Euronext Paris -0,06%