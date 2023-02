TotalEnergies: obtient deux permis pour le stockage du CO2 information fournie par Cercle Finance • 06/02/2023 à 17:03

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce avoir obtenu deux permis pour explorer le potentiel de stockage de CO2dans les eaux danoises de la mer du Nord.



Aux côtés de l'entreprise publique Nordsøfonden (20 %), TotalEnergies (80%) sera le futur opérateur de ces permis de stockage offshore.



La Compagnie procédera aux travaux d'évaluation et d'appréciation afin de développer un projet susceptible, à terme, d'assurer le transport et le stockage permanent de plus de 5 Mt CO2/an grâce à la réutilisation d'infrastructures existantes et la construction de nouvelles installations.



' Avec le projet Northern Lights en construction en Norvège et plusieurs autres en développement aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, la région de la mer du Nord sera la principale contributrice à notre objectif de 10 Mt de CO2stockées par an à l'horizon 2030 et ainsi à la décarbonation de l'économie européenne', a déclaré Anraud Le Foll, directeur New Business - Neutralité Carbone chez TotalEnergies.