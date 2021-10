Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies : nouvelle production de plastiques recyclés information fournie par Cercle Finance • 01/10/2021 à 11:04









(CercleFinance.com) - TotalEnergies a inauguré à Tillières-sur-Avre (Normandie) l'extension de Synova, spécialiste de la production de polypropylène recyclé acquis par TotalEnergies en 2019. Grâce à l'installation de deux nouvelles lignes de production, Synova va pouvoir produire près de 45 000 tonnes par an de polypropylène recyclé mécaniquement. 'Ce projet d'extension de Synova nous permet de doubler nos capacités de production de recyclage mécanique en France', analyse Valérie Goff, directrice polymères au sein de la branche Raffinage-Chimie de TotalEnergies. 'Cet investissement permet de contribuer pleinement à notre ambition de produire 30% de polymères recyclés et renouvelables à horizon 2030', ajoute-t-elle.

Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris -0.30%