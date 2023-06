Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: nouvelle offre de fourniture de gaz information fournie par Cercle Finance • 20/06/2023 à 09:50









(CercleFinance.com) - Dans le contexte de la fin des tarifs réglementés du gaz (TRV), 'opportunité pour les consommateurs français de reconsidérer leur fournisseur', TotalEnergies Électricité et Gaz France indique mettre en place une nouvelle offre de fourniture de gaz.



Le groupe précise que cette offre 'Spéciale Gaz' garantit par ailleurs une réduction de 10% sur le prix du kilowattheure (kWh) durant la première année du contrat pour toute nouvelle souscription avant le 30 septembre prochain.



Les tarifs de cette offre seront établis sur la base de l'indice de référence et conformément à la méthodologie publiée par la CRE pour la construction d'un prix repère du gaz naturel pour les consommateurs résidentiels en France à compter du 1er juillet.





