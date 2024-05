Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: nouvel accord de coopération avec Sinopec information fournie par Cercle Finance • 07/05/2024 à 08:52









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la visite d'Etat en France de Xi Jinping, TotalEnergies fait part de la signature avec le groupe énergétique chinois Sinopec, d'un accord de coopération stratégique visant à approfondir leur collaboration, notamment dans les énergies bas carbone.



Ce nouvel accord vise à étendre les partenariats existants depuis de nombreuses années entre TotalEnergies et Sinopec, et à saisir de nouvelles opportunités en capitalisant sur leurs expertises respectives.



Les deux entreprises prévoient en particulier de combiner leur expertise en R&D dans les domaines des biocarburants, de l'hydrogène vert, du CCUS (captage, stockage et utilisation de CO2), et de la décarbonisation.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +0.04%