Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: nouvel accord avec European Energy information fournie par Cercle Finance • 23/01/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son développement intégré dans l'électricité, TotalEnergies annonce avoir signé un nouvel accord avec European Energy portant sur le développement de projets éoliens offshore au Danemark, en Finlande et en Suède.



Le nouvel accord porte notamment sur l'acquisition par TotalEnergies de 85% du projet éolien offshore de Jammerland Bugt (240 MW) et de 72,2% du projet éolien offshore de Lillebaelt South (165 MW), tous deux situés au Danemark.



Par ailleurs, les partenaires ont pour objectif de développer et opérer de nouveaux projets éoliens offshore à grande échelle en Suède et en Finlande dans le cadre d'une coentreprise, ainsi que de répondre aux prochains appels d'offres éolien offshore au Danemark.



Cet accord pour des projets éoliens offshore, qui reste soumis à des approbations règlementaires, fait suite à un accord précédent en septembre 2023 pour des projets conjoints d'énergies renouvelables terrestres dans plusieurs zones géographiques.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +0.81%