TotalEnergies: nouveau système de batteries lithium-ion information fournie par Cercle Finance • 21/06/2022 à 08:09

(CercleFinance.com) - Saft, une filiale de TotalEnergies, a lancé Seanergy 2.0, un nouveau système de batteries lithium-ion (Li-ion) conçu pour les navires tout électriques ou hybrides.



Cette batterie est une solution qui permet aux exploitants de navires de réduire leur consommation de carburant, leurs émissions de CO2 et de NOX ainsi que la pollution atmosphérique.



Annie Sennet, Directrice adjointe de la division Space & Defense de Saft, a déclaré : ' Seanergy 2.0 offre des performances élevées à un coût avantageux. Les chantiers navals et les intégrateurs de solutions électriques bénéficient ainsi de systèmes de batteries plus compétitifs pour la propulsion électrique et hybride plus compétitifs, dans des espaces plus réduits. '



Seanergy 2.0 est fabriqué en France, sur le site Saft de Poitiers, et sa conception répond aux normes de certification les plus strictes du transport maritime.