TotalEnergies: nouveau rapport de transparence fiscale information fournie par Cercle Finance • 30/03/2022 à 09:55

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce la publication d'un nouveau rapport de transparence fiscale. Ce nouveau rapport permet d'apporter une meilleure compréhension de sa situation fiscale, et plus particulièrement sur les différents impôts payés dans ses principaux pays d'activités.



Le groupe indique dans son communiqué qu'il publie déjà depuis 2015 dans son Document d'Enregistrement Universel un rapport annuel sur les paiements de ses filiales du secteur extractif aux gouvernements, ainsi que la liste intégrale de ses filiales consolidées avec leur pays d'incorporation et d'activité.



' TotalEnergies rend publiques des données détaillées pays par pays sur sa situation fiscale et ses opérations dans l'Union Européenne et les Etats dits ' non coopératifs ', deux ans avant l'entrée en vigueur de la directive rendant cette publication obligatoire. TotalEnergies va plus loin et publie également ces informations pour tous les pays dans lesquels elle déploie une activité extractive ' rajoute le groupe.