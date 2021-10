Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies : nouveau pôle éolien stratégique à Aberdeen information fournie par Cercle Finance • 18/10/2021 à 12:38









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce l'inauguration de son pôle éolien en mer à Aberdeen, au Royaume-Uni. Ce site facilitera la transition du personnel des activités pétrolières et gazières vers l'éolien marin à mesure que l'activité se développera dans le pays, indique la firme. Cette annonce intervient alors que TotalEnergies et ses partenaires Green Investment Group et le promoteur écossaisRenewable Infrastructure Development Group(RIDG) ont répondu à l'appel d'offresScotWindet ont proposé un projet éolien en mer d'une capacité de 2 gigawatts, baptiséWest of Orkney Windfarm. Si le consortium est sélectionné, 140 M£ seront investis dans un programme de développement visant à développer la chaîne d'approvisionnement écossaise et l'infrastructure portuaire, spécifiquement autour de ce projet.

Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +1.06%