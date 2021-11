Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies : nouveau directeur de communication financière information fournie par Cercle Finance • 08/11/2021 à 09:02









(CercleFinance.com) - TotalEnergies fait part de la nomination de Renaud Lions comme directeur de la communication financière, à compter du 1er novembre, en remplacement de Ladislas Paszkiewicz appelé à d'autres fonctions au sein de la compagnie énergétique. Renaud Lions a démarré sa carrière en 1997 dans la branche exploration-production en tant que géologue d'opération, puis a alterné des postes opérationnels en France, en Libye et au Nigéria avec des postes business, notamment en tant que négociateur affaires nouvelles. En 2015, il a rejoint la direction financière au département acquisition/cession où il a notamment participé à l'acquisition de Maersk Oil, avant de prendre, en 2018, le poste de directeur exploration Amériques à Houston.

Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +1.35%