TotalEnergies : nouveau contrat de batteries Saft en Russie

(CercleFinance.com) - Saft, filiale de TotalEnergies, annonce avoir remporté un contrat auprès de KSC Group, fournisseur russe de systèmes ferroviaires, pour la livraison de systèmes de batteries destinés à la traction de secours du métro de Moscou. Dans le cadre de ce contrat, la société livrera près de 1.240 kits de batteries dotés de cellules MSX de technologie nickel, qui seront installés sur le nouveau parc de rames Moskva-2020, dont la mise en service est prévue pour fin 2023. Saft fournira des cellules MSX et des conseils techniques à KSC Group dans le cadre de l'initiative de production locale soutenue par les autorités russes. Ce contrat s'inscrit dans la lignée de la livraison de systèmes de batteries à Transmashholding (TMH) en 2020.

Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris -0.15%