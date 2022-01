Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: nomme un nouveau DG Marketing & Services information fournie par Cercle Finance • 14/01/2022 à 10:35









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce la nomination de Thierry Pflimlin en tant que nouveau directeur général Marketing & Services et membre du Comité exécutif de TotalEnergies.



Thierry Pflimlina commencé sa carrière en tant qu'attaché commercial auprès de l'Ambassade de France à Hanoi avant d'intégrer le groupe Total en 1984.



Après avoir occupé divers postes à l'international en Asie et Afrique, il regagne le siège en 2012 pour prendre le poste de Directeur Général France. En 2016, il avait notamment pris la direction de la branche Total Global Services.







