TotalEnergies ne se précipite pas pour revenir au Venezuela, qui a besoin de 100 milliards de dollars d'investissements, selon son directeur général

Le retour n'est pas à l'ordre du jour, selon le directeur général

Le Venezuela aurait besoin de 100 milliards de dollars pour augmenter sa production d'un million de bpj - directeur général

M. Trump a exhorté les entreprises américaines à investir

Trump a menacé d'expulser Exxon du pays après les commentaires de son directeur général

TotalEnergies

TTEF.PA n'est pas pressé de retourner au Venezuela où le doublement de la production de pétrole pourrait coûter 100 milliards de dollars, a déclaré mardi le directeur général de la société française .

"Les gens veulent se précipiter pour revenir, mais il faudra un cadre clair pour pouvoir investir là-bas et cela prendra du temps", a déclaré le directeur général Patrick Pouyanne lors de la Semaine du développement durable d'Abou Dhabi.

"Peut-être que vous pourriez facilement ajouter 100 000 ou 200 000 barils par jour de production supplémentaire, mais si vous pensez à ajouter 1 million de barils par jour, cela nécessitera 100 milliards de dollars", a-t-il ajouté.

Le président américain Donald Trump a exhorté les entreprises énergétiques américaines à investir 100 milliards de dollars pour reconstruire l'industrie pétrolière vénézuélienne, après que les forces américaines ont renversé le président du pays lors d'un raid nocturne sur Caracas le 3 janvier.

M. Trump a menacé d'empêcher la major pétrolière américaine Exxon XOM.N de s'implanter dans le pays, après que son directeur général Darren Woods a également fait preuve de prudence à l'égard du Venezuela, qualifiant le pays de "non investissable" .

TotalEnergies, qui a commencé à opérer au Venezuela dans les années 1990, a quitté le pays en 2022 et, contrairement à certains de ses homologues américains, n'y est pas créancière.

100 MILLIARDS DE DOLLARS POUR STIMULER LA PRODUCTION

M. Pouyanne a cité le niveau élevé d'investissement en capital requis pour produire, diluer et transporter le pétrole lourd du Venezuela et pour gérer les émissions de gaz à effet de serre qui y sont associées.

Total détenait une participation de 30 % dans une coentreprise produisant du brut extra-lourd dans la ceinture de l'Orénoque, au Venezuela, avant de la céder à la compagnie nationale PDVSA en 2021 et de subir une dépréciation de 1,38 milliard de dollars.

"Nous avons été obligés de partir parce que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies... nous allons donc examiner la question, nous verrons, nous sommes toujours en train d'évaluer, mais ce n'est pas une priorité dans mon agenda", a-t-il déclaré.

"Bien sûr, vous disposez d'énormes ressources. Le pays produisait autrefois quelque trois millions de barils de pétrole par jour, contre moins d'un aujourd'hui.

"Oui, nous pouvons revenir à trois, mais cela prendra des années. Je ne suis donc pas convaincu que cela aura un impact direct sur le marché en 2026", a-t-il ajouté.