TotalEnergies : Morgan Stanley a relevé son objectif de cours

(AOF) - Morgan Stanley a relevé son objectif de cours sur TotalEnergies de 44 à 50,3 euros tout en réitérant sa recommandation Pondérer en ligne. Ces dernières années écrit le broker, le groupe français s'est montré le plus stable et solide du secteur en Europe. La major a été la seule à maintenir son dividende 2020 et avoir réellement les moyens pour cela. La compagnie est également très avance sur les autres dans la course à la transition énergétique.

Aux cours actuels des matières premières, le bureau d'études estime que TotalEnergies devrait générer au cours de la période 2021/2022 environ 15,5 milliards de dollars de free cash flow, soit 1,9 fois le montant des dividendes.

Bien que la structure financière du groupe soit saine, le courtier ne pense pas qu'elle soit suffisante pour permettre une hausse significative des dividendes.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Atteindre la neutralité carbone

En 2021 les compagnies pétrolières consacreront 4% de leurs dépenses aux énergies décarbonées, contre seulement 1% en 2020. Ces investissements restent néanmoins largement insuffisants pour lutter contre le changement climatique, prévient l'Agence internationale de l'énergie. Ils demeurent très inégaux selon les acteurs. Total va investir 3 milliards de dollars dans les énergies décarbonées et la génération d'électricité cette année, soit plus de 20% de ses dépenses. Le groupe prévoit une proportion d'au moins 15% en moyenne d'ici à 2025. Cette part est bien moindre pour les américains Exxon et Chevron ou pour les compagnies nationales des pays producteurs comme le saoudien Aramco, le russe Gazprom ou le brésilien Petrobras. Quant à Shell, la justice néerlandaise l'a récemment condamné à réduire ses émissions de 45% d'ici à 2030.