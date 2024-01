Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: mission d'évaluation d'un programme africain information fournie par Cercle Finance • 04/01/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce avoir confié à Lionel Zinsou une mission d'évaluation du programme d'acquisitions foncières mené en Ouganda et en Tanzanie, dans le cadre des projets Tilenga et EACOP, ainsi que des actions de développement socio-économique l'accompagnant.



Alors que le processus d'acquisition foncière touche à sa fin, cette mission évaluera les procédures mises en oeuvre, ainsi que les actions menées pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes concernées par ces projets.



Le rapport de cette mission, conduite par l'ancien Premier Ministre du Bénin (2015-16), sera rendu d'ici avril 2024 et ses conclusions seront partagées avec les partenaires des projets Tilenga et EACOP (East African Crude Oil Pipeline).





