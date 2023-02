Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: mission confiée à JC Rufin au Mozambique information fournie par Cercle Finance • 06/02/2023 à 07:43









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce avoir confié à Jean-Christophe Rufin, personnalité reconnue de l'action humanitaire, une mission indépendante d'évaluation de la situation humanitaire dans la province du Cabo Delgado, où se situe son projet Mozambique LNG.



Le groupe français détient un intérêt de 26,5% dans ce projet, le premier développement à terre d'une usine de GNL au Mozambique, qui comprend le développement des champs Golfinho et Atum ainsi que la construction de deux trains de liquéfaction.



Le 26 avril 2021, compte tenu de l'évolution de la situation sécuritaire dans le nord de la province du Cabo Delgado, Mozambique LNG avait décidé le retrait de l'ensemble du personnel du projet du site d'Afungi.



La mission confiée à Jean-Christophe Rufin évaluera les actions prises par Mozambique LNG et proposera le cas échéant des actions complémentaires. Un rapport sera rendu fin février pour évaluer si les conditions sont réunies pour une reprise des activités du projet.





