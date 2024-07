Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: mise en service du supercalculateur Pangea 4 information fournie par Cercle Finance • 02/07/2024 à 15:00









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce avoir mis en service au Centre Scientifique et Technique Jean Féger (CSTJF) à Pau la nouvelle génération de son supercalculateur, Pangea 4, qui calcule, 24h sur 24, deux fois plus rapidement que sa version précédente.



Initialement développé pour soutenir les activités d'exploration-production de TotalEnergies, Pangea est désormais ouvert à toutes ses activités et se met ainsi au service de la transition énergétique de la compagnie.



Il permet désormais de répondre aux besoins des nouvelles activités de TotalEnergies comme les simulations de flux de vent ou des capacités de stockage des réservoirs pour stockage du carbone, et les calculs de réduction des émissions de méthane.





