TotalEnergies: mise en service d'un site de stockage

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce la mise en service du plus grand site de stockage d'énergie par batteries en France : situé à Dunkerque, il répond au besoin de stabilisation du réseau, a une puissance de 61 MW, et une capacité de stockage totale de 61 MWh.



Ce projet a été retenu dans le cadre de l'appel d'offres long terme du gestionnaire du Réseau de Transport d'Electricité (RTE) en février 2020, où TotalEnergies s'est vu attribuer des capacités de stockage par batteries en France.



Avec ce projet, TotalEnergies contribue à assurer une quantité suffisante d'électricité sur le réseau national notamment en période hivernale, garantir la sécurité du réseau en servant de réserve primaire et accompagner la production d'énergie renouvelable.





