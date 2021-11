TotalEnergies : mise en production du parc éolien offshore de Yunlin, au large de Taïwan

(AOF) - TotalEnergies a démarré la production d'électricité de la première éolienne en mer du parc de Yunlin, au large de Taïwan. La compagnie a rejoint ce projet, opéré par wpd, avec une participation de 23% en mai 2021 aux côtés du groupe EGCO et d'un consortium d'investisseurs japonais mené par Sojitz.

Le parc éolien en mer de Yunlin se compose de 80 éoliennes d'une capacité nominale de 8 mégawatts (MW), soit une capacité totale de 640 MW. Une fois pleinement opérationnel, il produira 2,4 térawatts-heure (TWh) d'électricité renouvelable par an, soit l'équivalent de la consommation annuelle de 605 000 foyers.

La première éolienne a été reliée au réseau en novembre, l'objectif étant d'avoir une première série de 9 éoliennes pleinement opérationnelles d'ici la fin de l'année capable de produire 270 GWh par an.

Considéré par les autorités taiwanaises comme un domaine clé de développement des énergies renouvelables, l'éolien en mer contribuera significativement à l'objectif de 20% d'électricité renouvelable à horizon 2025, tout en favorisant l'émergence d'une filière industrielle locale.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Atteindre la neutralité carbone

En 2021 les compagnies pétrolières consacreront 4% de leurs dépenses aux énergies décarbonées, contre seulement 1% en 2020. Ces investissements restent néanmoins largement insuffisants pour lutter contre le changement climatique, prévient l'Agence internationale de l'énergie. Ils demeurent très inégaux selon les acteurs. Total va investir 3 milliards de dollars dans les énergies décarbonées et la génération d'électricité cette année, soit plus de 20% de ses dépenses. Le groupe prévoit une proportion d'au moins 15% en moyenne d'ici à 2025. Cette part est bien moindre pour les américains Exxon et Chevron ou pour les compagnies nationales des pays producteurs comme le saoudien Aramco, le russe Gazprom ou le brésilien Petrobras. Quant à Shell, la justice néerlandaise l'a récemment condamné à réduire ses émissions de 45% d'ici à 2030.