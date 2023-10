TotalEnergies: mise au point sur le dossier Mozambique LNG information fournie par Cercle Finance • 11/10/2023 à 10:03

(CercleFinance.com) - A la suite d'une plainte à son encontre pour 'homicide involontaire et non-assistance à personne en danger' lors des attaques terroristes survenues au Mozambique le 24 mars 2021, la société TotalEnergies fait savoir qu'elle rejette fermement ces accusations. Elle rappelle par ailleurs l'aide d'urgence que les équipes de Mozambique LNG ont apportée pour l'évacuation des personnes.



Dès le début des attaques, Mozambique LNG a prêté assistance aux autorités, fournissant notamment du carburant pour les appareils utilisés dans les opérations d'évacuation et de sauvetage, rapporte TotalEnergies.



Selon le groupe tricolore, plus de 2500 personnes (personnels de Mozambique LNG, sous-traitants et civils fuyant la zone) ont ainsi pu être évacuées à partir du site d'Afungi par la mer au moyen d'un ferry mobilisé par Mozambique LNG et par la voie des airs (avion et hélicoptère).



Depuis, Mozambique LNG exerce une veille constante quant à la situation sécuritaire. La décision de redémarrer le projet est soumise à la condition de pouvoir mener à son terme le projet dans de bonnes conditions de sécurité.



Les activités sur site se limitent pour le moment au renforcement des infrastructures de sécurité et à l'amélioration des voies d'accès.



TotalEnergies indique par ailleurs que Mozambique LNG met en oeuvre 'un important programme d'actions socio-économiques à destination des populations locales afin de favoriser le développement économique local et de contribuer à la stabilisation de la zone, et d'apporter un soutien aux communautés locales'.