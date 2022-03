TotalEnergies met en œuvre son retrait responsable du Myanmar

(AOF) - Le 21 janvier 2022, TotalEnergies a annoncé sa décision de se retirer du champ de Yadana et de la société de transport de gaz MGTC au Myanmar, à la fois comme opérateur et comme actionnaire. Le 14 mars, PTTEP International, filiale de la compagnie nationale d'énergie thaïlandaise PTT, a confirmé sa volonté de reprendre le rôle d'opérateur de Yadana et MGTC. Elle augmentera sa participation directe dans Yadana de sa quote-part des intérêts de TotalEnergies.

Chevron a également fait le choix de reprendre sa quote-part des intérêts de TotalEnergies et d'augmenter ainsi sa participation au Myanmar. Pour rappel, compte tenu du contexte particulier, TotalEnergies a fait le choix que son retrait intervienne sans que TotalEnergies ne recherche aucune compensation financière du retrait de ces actifs.

Par ailleurs, PTTEP a fait connaître sa volonté de reprendre l'ensemble du personnel de la filiale de TotalEnergies au Myanmar.

Parallèlement, TotalEnergies travaillera avec PTTEP pour s'assurer que le programme de développement socio-économique existant mené par TotalEnergies dans la zone du gazoduc MGTC en faveur des communautés locales se poursuivre après son retrait. A cette fin, la compagnie allouera les montants nécessaires à un fonds dédié pour contribuer à la poursuite de ces actions par le futur opérateur.

Le retrait de TotalEnergies de Yadana et de MGTC sera effectif au plus tard au terme du préavis contractuel de 6 mois, soit le 20 juillet 2022.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Atteindre la neutralité carbone

En 2021 les compagnies pétrolières consacreront 4% de leurs dépenses aux énergies décarbonées, contre seulement 1% en 2020. Ces investissements restent néanmoins largement insuffisants pour lutter contre le changement climatique, prévient l'Agence internationale de l'énergie. Ils demeurent très inégaux selon les acteurs. Total va investir 3 milliards de dollars dans les énergies décarbonées et la génération d'électricité cette année, soit plus de 20% de ses dépenses. Le groupe prévoit une proportion d'au moins 15% en moyenne d'ici à 2025. Cette part est bien moindre pour les américains Exxon et Chevron ou pour les compagnies nationales des pays producteurs comme le saoudien Aramco, le russe Gazprom ou le brésilien Petrobras. Quant à Shell, la justice néerlandaise l'a récemment condamné à réduire ses émissions de 45% d'ici à 2030.