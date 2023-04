Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: marge de raffinage accrue au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 18/04/2023 à 09:05









(CercleFinance.com) - TotalEnergies indique que sa marge sur coûts variables, raffinage Europe (marge de raffinage), a augmenté à 87,8 dollars par tonne au premier trimestre 2023, contre 73,6 dollars sur les trois derniers mois de l'année passée.



Pour rappel, cette marge est égale à la différence entre les ventes de produits raffinés réalisées par le raffinage européen de TotalEnergies et les achats de pétrole brut avec les coûts variables associés, divisée par les quantités raffinées en tonnes.



Les marges de raffinage soutenues devraient permettre des résultats du raffinage-chimie en hausse ce trimestre, alors que les résultats du secteur integrated LNG, 'tout en restant très significatifs, seront impactés par la moindre demande de GNL en Europe'.



TotalEnergies ajoute que la production d'hydrocarbures est anticipée à plus de 2,5 Mbep/j, en hausse de près de 50 kbep/j par rapport au trimestre précédent, bénéficiant notamment du démarrage de la production de gaz sur le Bloc 10 en Oman.





