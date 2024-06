Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: maintient le prix de ses offres gaz fixes information fournie par Cercle Finance • 24/06/2024 à 12:40









(CercleFinance.com) - À la suite de la décision de la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE) d'augmenter au 1er juillet 2024 les tarifs d'acheminement (ATRD), entraînant la hausse des prix du gaz naturel , TotalEnergies annonce le maintien du prix de ses offres gaz fixes pour ses clients particuliers actuellement titulaires de telles offres.



Ainsi, chez TotalEnergies, un prix fixe reste vraiment fixe sur la durée promise, avec pas d'augmentation du prix HT du kWh ni augmentation du prix HT de l'abonnement.



TotalEnergies précise que les tarifs fixes en vigueur sont valables pour toute souscription jusqu'au 30 septembre 2024 inclus.





