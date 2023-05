Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: licence renouvelée pour un bloc au Nigéria information fournie par Cercle Finance • 29/05/2023 à 09:55









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce le renouvellement pour 20 ans de la licence de production du bloc OML 130 situé à 150 km au large des côtes du Nigéria, contenant les champs prolifiques d'Akpo et d'Egina, mis en production respectivement en 2009 et en 2018.



En 2022, sa production s'est établie à 282.000 barils équivalent pétrole (bep) par jour, dont environ 30% de gaz, liquéfié dans l'usine de Nigeria LNG. Le démarrage de la production sur le projet à cycle court d'Akpo West est attendu d'ici fin 2023.



TotalEnergies Upstream Nigeria Limited (opérateur) détient une participation de 24% dans le bloc OML 130, aux côtés de CNOOC (45%), de SAPETRO (15%), de Prime 130 (16%) et de NNPC, concessionnaire du contrat de partage de production.





