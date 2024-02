Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: levée de dette massive par ACC information fournie par Cercle Finance • 12/02/2024 à 10:13









(CercleFinance.com) - ACC (Automotive Cells Company), la coentreprise de batteries pour véhicules électriques de Stellantis, Mercedes-Benz et Saft (filiale de TotalEnergies), annonce la clôture d'une levée de dette de 4,4 milliards d'euros, garantie par un consortium de banques commerciales.



Cette levée de dette, l'une des plus importantes jamais réalisées en Europe dans le secteur, renforce le financement de la construction de trois gigafactories de cellules de batteries lithium-ion en France, en Allemagne et en Italie, ainsi que de la R&D de la société.



Les trois actionnaires d'ACC confirment par ailleurs leur participation à une prochaine injection de capital : d'ici à la fin mars 2024 et avec cette opération, Stellantis détiendra 45% des actions d'ACC, Mercedes-Benz 30% et Saft 25%.





