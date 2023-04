TotalEnergies: les clients électricité vont être récompensés information fournie par Cercle Finance • 26/04/2023 à 10:06

(CercleFinance.com) - TotalEnergies a annoncé mercredi qu'il avait prévu de récompenser les clients de ses offres d'électricité pour les économies d'énergie réalisées au cours de cet hiver.



Le groupe énergétique souligne que plus de 50% des 2,4 millions de clients particuliers et professionnels éligibles à son 'Bonus Conso' ont réduit leur consommation de plus de 5% cet hiver.



Ces efforts, qui se sont traduit par une économie d'électricité d'en moyenne 15% par rapport à l'hiver précédent, ce qui signifie que plus d'un million de clients vont recevoir un bonus moyen de 90 euros qui sera déduit de leur facture.



Afin de soutenir ses clients touchés par la hausse des prix de l'énergie et encourager la sobriété énergétique, TotalEnergies avait lancé le 'Bonus Conso' afin de récompenser ses clients électricité particuliers et petits professionnels qui économiseraient au moins 5% de leur consommation cet hiver.



En parallèle, Total prévoit de verser une prime de 20 ou 30 euros à ses autres clients, non éligibles au Bonus Conso, pour les remercier de leur fidélité.



Au total, ce sont ainsi plus de 100 millions d'euros qui vont être reversés à ses clients.