TotalEnergies: les batteries Saft choisies par MDA Space information fournie par Cercle Finance • 09/07/2024 à 10:03









(CercleFinance.com) - Saft annonce qu'elle fournira à MDA Space Ltd plus de 250 batteries rechargeables lithium-ion pour alimenter la gamme de produits MDA Aurora, qui favorise la transition de la technologie satellitaire analogique à la technologie satellitaire numérique.



'Cette commande porte sur des batteries utilisant des cellules Li-ion VL10ES de dernière génération développées avec le soutien de l'Agence Spatiale Européenne (ESA) et du Centre National Français d'Etudes Spatiales (CNES)', précise la filiale de TotalEnergies.



'Il s'agit du contrat le plus important de l'histoire de Saft dans l'industrie aérospatiale. Quelque 380 satellites sont actuellement en orbite avec à leur bord des batteries Saft qui ont fait leurs preuves dans l'espace', poursuit-elle.





