TotalEnergies: le titre soutenu par une analyse de broker

(CercleFinance.com) - TotalEnergies s'adjuge près de 2% à Paris, soutenu par une analyse d'UBS qui confirme sa recommandation à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 50 E après le point hier soir sur les avancées de la stratégie durable du groupe à l'occasion de la publication du rapport Sustainability & Climate - 2022 Progress Report.



TotalEnergies assure avoir accéléré son développement dans les renouvelables et l'électricité en 2021 et disposer de plus de 10 GW de capacités brutes installées de production d'électricité renouvelable.



Dans le gaz, l'énergie de la transition, les ventes de GNL de TotalEnergies ont augmenté de 10% à 42 Mt et réalisées à 99% dans des pays Net Zéro.



La société précise avoir baissé la part de ses ventes de produits pétroliers à 44% (contre 65% en 2015) faisant baisser les émissions de gaz à effet de serre liées aux produits pétroliers utilisés par ses clients (Scope 3) de 19%.





