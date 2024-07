Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: le titre recule, la marge de raffinage déçoit information fournie par Cercle Finance • 16/07/2024 à 16:01









(CercleFinance.com) - TotalEnergies accuse l'une des plus fortes baisses de l'indice CAC 40 mardi à la Bourse de Paris après avoir fait état d'une marge de raffinage plus faible que prévu au titre du deuxième trimestre.



Le groupe énergétique français a enregistré une marge de raffinage européenne (ERM) de 44,9 dollars par tonne sur le trimestre écoulé, après 71,7 dollars sur les trois premiers mois de l'année.



Dans une note de réaction, les analystes de RBC soulignent que cette marge ERM est nettement inférieure à leur prévision de 55 dollars par tonne.



Le courtier canadien dit s'attendre en conséquence à une révision de 10% à 15% des estimations du marché au titre du deuxième trimestre et abaissent, pour ce qui les concerne, leur objectif de bénéfice net trimestriel de 5,25 à 4,86 milliards de dollars.



Vers 15h45, le titre TotalEnergies lâchait plus de 1,8%, à comparer avec un repli de 1,1% pour l'indice sectoriel européen, le STOXX Europe 600 Oil & Gas.



Cette publication confirme les difficultés actuellement rencontrées par le secteur suite aux messages prudents déjà délivrés par Shell, ExxonMobil ou bp qui laissent entrevoir une saison des résultats difficiles.





