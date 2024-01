Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: lancement de la technologie HISEP au Brésil information fournie par Cercle Finance • 08/01/2024 à 08:55









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce que le consortium de Libra a pris la décision finale d'investissement pour développer une unité innovante de séparation et de réinjection de gaz naturel et de CO2 pour le champ brésilien de Mero, dans lequel il détient une participation de 19,3%.



Cette unité pilote, qui utilise une technologie pionnière de séparation sous-marine à haute pression (HISEP), séparera l'huile du gaz à haute teneur en CO2 au niveau du fond marin, permettant de réinjecter directement le gaz dans le réservoir.



Cette technologie a le potentiel de diminuer le volume de gaz envoyé au FPSO en surface, réduisant ainsi l'intensité des émissions de gaz à effet de serre, tout en augmentant la capacité de production du champ, selon le groupe pétro-gazier.





