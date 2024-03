Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: lancement d'une carte de recharge pour VE information fournie par Cercle Finance • 27/03/2024 à 12:10









(CercleFinance.com) - TotalEnergies a annoncé mercredi le lancement d'une carte de mobilité destinée à permettre à ses clients de recharger leur véhicule électrique partout en France.



La carte, baptisée 'Charge+', donnera accès à un réseau de 100.000 points de recharge publics répartis sur tout l'Hexagone.



Total précise que ses clients ayant souscrit à un contrat d'électricité et de gaz bénéficieront automatiquement d'un statut 'premium' leur donnant accès à des remises et des avantages.



Ceux-ci pourront notamment profiter de remises allant jusqu'à 15% sur les bornes ainsi que d'un suivi consolidé de leur consommation électrique à la maison et sur la route.



Une première offre sans abonnement, dénommée 'Charge+ Classique', sera davantage destinée aux recharges occasionnelles en mode déplacement, tandis que l'offre avec abonnement 'Charge+ Confort' est, elle, censée répondre à des besoins de recharge plus fréquents, avec des avantages exclusifs comme l'assistance dépannage.





